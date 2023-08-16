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Делегация из Томской области познакомится с последними достижениями НАН Беларуси
Сегодня второй день визита делегации Томской области. Гости из России посетят научные институты нашей Академии наук, где лично смогут познакомиться с последними достижениями. От медицины до космоса - специалисты из Томской области уже давно сотрудничают с нашими учеными. А поделиться нам действительно есть чем. Например, наши ученые могут синтезировать кристаллы, а в Томске - из них делать микросхемы, прежде всего для космической отрасли. А, еще, например, с помощью наших лазерных технологий сегодня можно быстрее заживлять раны. Также активно разрабатываются и клеточные технологии. Совместно с учеными из Томской области планируется создавать новые лекарства для борьбы с инфекционными заболеваниями.
Кроме этого, специалисты двух стран обсуждают совместные технологии по нефтегазовой и малотоннажной химии. Сегодня они нужны для многих отраслей производства. По словам ученых, сейчас главная задача - сделать заделы, которые позволят промышленности и производству в рамках 5 лет выйти на прибавочную стоимость.
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