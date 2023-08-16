Делегация из Томской области познакомится с последними достижениями НАН Беларуси

Сегодня второй день визита делегации Томской области. Гости из России посетят научные институты нашей Академии наук, где лично смогут познакомиться с последними достижениями. От медицины до космоса - специалисты из Томской области уже давно сотрудничают с нашими учеными. А поделиться нам действительно есть чем. Например, наши ученые могут синтезировать кристаллы, а в Томске - из них делать микросхемы, прежде всего для космической отрасли. А, еще, например, с помощью наших лазерных технологий сегодня можно быстрее заживлять раны. Также активно разрабатываются и клеточные технологии. Совместно с учеными из Томской области планируется создавать новые лекарства для борьбы с инфекционными заболеваниями.