Делегация из Узбекистана посещает медицинские учреждения Минской области

"Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан - Беларусь" - международный форум продолжает свою работу. Сегодня зарубежная делегация (а это более 230 специалистов) работают во всех регионах страны. Так, медицинские учреждения Минской области посещают гости из Ферганы.

В Озерцовской поликлинике изучили работу первичного звена. Оценили "Заботливый" формат, диагностическую базу и возможности многопрофильной реабилитации. К слову, медицинскую помощь в Минском районе получают около 300 тысяч пациентов. Для комфортного и доступного здравоохранения работают 8 поликлиник, 5 ФАПов и более 20 амбулаторий.

Сегодня делегация из Узбекистана оценила и новую поликлинику в Боровлянах, далее в маршруте Минская областная клиническая и детская больницы в агрогородке Лесной.

В рамках медфорума подпишут десятки соглашений и контрактов.