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Делегация из Ярославля изучает опыт коммунальных служб Минска

Белорусский подход в озеленении, благоустройстве дворов и дорожный ремонт. Делегация из Ярославля изучает опыт коммунальных служб столицы.

Визит в Минск осуществляется под руководством вице-мэра российского города Николая Степанова (он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства). Сегодня гости посетили Минскводоканал: ознакомились с работой диспетчерской и лаборатории, кроме того "изнутри" оценили работу водопроводной насосной станции.

"Коммунальный маршрут" продолжится и завтра - в Минскзеленстрое и Горремавтодоре. Также делегация из Ярославля посетит Минский тракторный завод. Итоги визита подведут на встрече с руководством белорусской столицы: определят перспективные направления для сотрудничества.

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