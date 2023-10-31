Делегация из Ярославля изучает опыт коммунальных служб Минска

Белорусский подход в озеленении, благоустройстве дворов и дорожный ремонт. Делегация из Ярославля изучает опыт коммунальных служб столицы.

Визит в Минск осуществляется под руководством вице-мэра российского города Николая Степанова (он курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства). Сегодня гости посетили Минскводоканал: ознакомились с работой диспетчерской и лаборатории, кроме того "изнутри" оценили работу водопроводной насосной станции.