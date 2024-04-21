Делегация Компартии Китая посещает замково-парковый комплекс "Мир" и дом, где живут исключительно белорусские товары

Сегодня в международном сотрудничестве культурные маршруты. Делегация Компартии Китая отправилась в величественный "Мир". Замково-парковый комплекс, который хранит код белорусской нации, встретил гостей хлебосольно. Объект из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и монументальный символ нашей истории оставил гостей под впечатлением. Эмоции зафиксировали в журнале гостей.

И еще одна точка в графике китайской делегации - дом, где живут исключительно белорусские товары, - "Першы нацыянальны гандлёвы". Продукция с пометкой "сделано в Беларуси" - знак качества за рубежом. Об этом партнеры из Поднебесной знают лично, ведь наше и на китайском рынке в топе. Национальный торговый центр - не последний пункт на карте гостей. Впереди у делегации КНР встречи с руководством верхней палаты белорусского парламента, Администрации Президента, представителями политических партий.