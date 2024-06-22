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Делегация Королевства Эсватини посетила базу столичного ОМОНа, с чем ознакомились представители африканской страны
Делегация Королевства Эсватини во главе с премьер-министром Расселом Ммисо Дламини посетила базу столичного ОМОНа.
Представители африканской страны ознакомились с техникой и вооружением подразделения, а также оценили мастерство сотрудников отряда спецназначения "Алмаз" во время показательных выступлений по выполнению служебных задач и охране высших должностных лиц.
Как отметили в МВД, правоохранители Беларуси заинтересованы в установлении прямых практических контактов с полицией Эсватини. Среди приоритетных направлений - противодействие международному терроризму, незаконному обороту наркотиков и торговле людьми. Первым шагом на этом пути должно стать создание правовых условий. Гостям был передан проект разработанного в милицейском ведомстве Соглашения о сотрудничестве.
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