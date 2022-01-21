Делегация почитаемых раввинов Израиля посетила местечко Радунь в Беларуси

Делегация почитаемых раввинов Израиля посетила местечко Радунь в Вороновском районе. Интерес к белорусскому населенному пункту не случаен. Когда-то именно Радунь была центром европейской еврейской культурной жизни. Здесь действовала иешива - учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, а его могила стала местом паломничества евреев со всего мира. На захоронении проповедника состоялась молитва, здесь же оставлена на хранение книга с более чем 35 тысячами подписей тех, кто изучает труды Хафеца Хаима. Собрали их буквально за неделю до паломничества в Радунь.