Делегация почитаемых раввинов Израиля посетила местечко Радунь в Беларуси

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Делегация почитаемых раввинов Израиля посетила местечко Радунь в Вороновском районе. Интерес к белорусскому населенному пункту не случаен. Когда-то именно Радунь была центром европейской еврейской культурной жизни. Здесь действовала иешива - учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, а его могила стала местом паломничества евреев со всего мира. На захоронении проповедника состоялась молитва, здесь же оставлена на хранение книга с более чем 35 тысячами подписей тех, кто изучает труды Хафеца Хаима. Собрали их буквально за неделю до паломничества в Радунь.
Для всех евреев мира место, с которым связано имя Хафеца Хаима, имеет огромное историческое и духовное значение. И приезд делегации очень уважаемых раввинов - это по сути открытие паломнического туризма в это место.
Также паломники побывали и в бывшей иешиве. Здание сохранилось до наших дней. Ранее здесь размещался местный Дом культуры.