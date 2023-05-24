Делегация правительства Беларуси с рабочим визитом в Карелии

Мы должны постоянно работать над диверсификацией двустороннего экономического сотрудничества и добиваться результатов на новых направлениях. Это заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с главой Республики Карелия. Сегодня в Петрозаводске находится делегация белорусского правительства. Товарооборот Беларуси и Карелии по итогам прошлого года - около 90 млн долларов - вырос на 4 % по сравнению с 2021-м. При этом мы стали активно покупать + 17,5 %. Чем торгуем в целом, можно быстро посчитать. Продаем грузовые авто и целлюлозу. Покупаем рыбу и гальку, гравий, щебень. Но сегодня мы готовы этот список расширять.