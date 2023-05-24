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Делегация правительства Беларуси с рабочим визитом в Карелии

Мы должны постоянно работать над диверсификацией двустороннего экономического сотрудничества и добиваться результатов на новых направлениях. Это заявил белорусский премьер Роман Головченко на встрече с главой Республики Карелия. Сегодня в Петрозаводске находится делегация белорусского правительства. Товарооборот Беларуси и Карелии по итогам прошлого года - около 90 млн долларов - вырос на 4 % по сравнению с 2021-м. При этом мы стали активно покупать + 17,5 %. Чем торгуем в целом, можно быстро посчитать. Продаем грузовые авто и целлюлозу. Покупаем рыбу и гальку, гравий, щебень. Но сегодня мы готовы этот список расширять.

Вы, конечно же, знаете о таком мега-проекте для Республики Беларусь - это строительство атомной электростанции. Так вот в Карелии для оснащения Белорусской атомной станции были приобретены пожарные роботы, предприятие-изготовитель которых ООО "Инженерный центр" города Петрозаводска. Очень хороший пример в сфере поставок высокотехнологичной продукции.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Среди ключевых направлений - поставки техники в горнодобывающие и перерабатывающие предприятия. А также лесозаготовительная сфера. Продукция АПК. Мы привезли пакет предложений, в том числе по строительству от проектов до материалов. Готовы развивать и туризм.

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