Делегация Санкт-Петербурга передала в дар Всехсвятскому храму передвижную звонницу

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси: Через духовность воспитывается патриотизм. Это все неразрывно. И здесь мы видим, сколько людей отдавали самое ценное, что у них есть - жизнь, ради того, чтобы на Родине был мир.

Протоиерей Федор Повный, председатель приходского совета прихода в честь Всех Святых г. Минска