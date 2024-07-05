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Делегация Санкт-Петербурга передала в дар Всехсвятскому храму передвижную звонницу
Малая колокольня в дар Всехсвятскому храму в Минске. Торжественное дарение звонницы и чин освящения приурочены к празднованию Дня Независимости и 80-летию освобождения Беларуси. Девять колоколов отлиты по поручению губернатора Санкт-Петербурга.
Церемония памятного гашения конверта с оригинальной маркой прошла в крипте храма-памятника
По случаю знаменательной даты состоялась и церемония памятного гашения конверта с оригинальной маркой. Новый выпуск посвящен Храму-памятнику в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Тираж - 10 тысяч экземпляров. На конверте изображен главный фасад собора и элементы интерьера, на марке - неугасимая лампада на фоне мемориальных ниш крипты храма-памятника.
Выпуск каждой марки - это летопись народа в миниатюре. Человеку свойственно делиться с другими людьми самым лучшим, рассказывать о своей стране. А почта - это международное сообщение. А если это марка на личном письме - это та информация, которая остается в памяти и душе адресата.
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси: Через духовность воспитывается патриотизм. Это все неразрывно. И здесь мы видим, сколько людей отдавали самое ценное, что у них есть - жизнь, ради того, чтобы на Родине был мир.
К слову, почтовый выпуск не случаен, в 2021 году храму-памятнику в честь Всех Святых присвоен статус Национального мемориального комплекса.
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