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Делегация Свердловской области изучает белорусский опыт лесного хозяйства

Белорусы делятся опытом ведения лесного хозяйства с российскими коллегами. Делегация Свердловской области изучает подходы к строительству лесохозяйственных дорог, организацию эффективной охраны и защиты лесов. До 80 % территории Свердловской области занимают леса. Основная проблема в регионе - это труднодоступность и проходимость. Сегодня для качественной работы в отрасли должны быть хорошо обученные кадры. Так, на повышение квалификации Екатеринбург к нам планирует отправлять российских специалистов.

Центр повышения квалификации работников лесного хозяйства заключил соглашения уже с 24 странами. Всего за год здесь обучается почти 7 тысяч специалистов. К слову, аудитории оснащены уникальными для стран СНГ симуляторами.

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