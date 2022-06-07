Делегация Свердловской области изучает белорусский опыт лесного хозяйства

Белорусы делятся опытом ведения лесного хозяйства с российскими коллегами. Делегация Свердловской области изучает подходы к строительству лесохозяйственных дорог, организацию эффективной охраны и защиты лесов. До 80 % территории Свердловской области занимают леса. Основная проблема в регионе - это труднодоступность и проходимость. Сегодня для качественной работы в отрасли должны быть хорошо обученные кадры. Так, на повышение квалификации Екатеринбург к нам планирует отправлять российских специалистов.