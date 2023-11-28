Делегация Узбекистана знакомится с развитием медицины в Оршанском районе

Второй день форума "Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан - Беларусь" проходит в регионах нашей страны. В Витебской области делегация посещает областной центр, а также знакомится с развитием медицины в Оршанском районе. Здесь выстроена оптимальная модель регионального здравоохранения. В больнице имени Семашко создан межрайонный медицинский центр, оказывают квалифицированную помощь жителям не только Оршанского, но и близлежащих районов. Среди новых - отделение магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование помогает проводить своевременную и точную диагностику на таком же высоком уровне, как в областных и республиканских учреждениях.