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Делегация Узбекистана знакомится с развитием медицины в Оршанском районе

Второй день форума "Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан - Беларусь" проходит в регионах нашей страны. В Витебской области делегация посещает областной центр, а также знакомится с развитием медицины в Оршанском районе. Здесь выстроена оптимальная модель регионального здравоохранения. В больнице имени Семашко создан межрайонный медицинский центр, оказывают квалифицированную помощь жителям не только Оршанского, но и близлежащих районов. Среди новых - отделение магнитно-резонансной томографии. Современное оборудование помогает проводить своевременную и точную диагностику на таком же высоком уровне, как в областных и республиканских учреждениях.

То, что хотим обсудить, должно расширять взаимопонимание, взаиморазвитие наших систем здравоохранения. Отдельно хотим акцентировать внимание на передвижном медицинском комплексе, который сегодня получен и работает как дополнение для первичного звена.
Сергей Карака, главврач Оршанской центральной поликлиники
Мы очень рады, что мы посетили такой дружелюбный гостеприимный народ Беларуси. Нам очень интересно наблюдать за этим процессом. Такая взаимопомощь выгодна для всех.
Джамал Тарихов, начальник Нукусского медицинского объединения (Узбекистан)

А в Витебске представители системы образования Узбекистана посетят медуниверситет, а также ознакомятся с работой лаборатории по отработке навыков медицинского колледжа.

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