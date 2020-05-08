Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина"

К патриотическому марафону "Беларусь помнит. Помним каждого"по всей стране присоединяется все больше белорусов.

Сегодня цветы кмемориальному комплексу "Масюковщина" возложили спикеры палат Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко. Парламентарии возложили цветы к вечному огню в Масюковщине и почтили память погибших на територии расположенного здесь концлагеря Шталаг-352. За три года здесь были зверски замучены 80 тысяч солдат и офицеров Красной армии и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень.

