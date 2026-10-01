Делегаты Съезда учителей стран СНГ побывали на экскурсии во Дворце Независимости

1 октября делегаты IX Съезда учителей и работников образования стран СНГ, а также участники республиканского конкурса "Учитель года - 2026" побывали во Дворце Независимости на экскурсии.

Гостей восхитила открытость дворца: везде можно было фотографироваться, стоять за трибуной, откуда звучат важные посылы, и даже прочувствовать эмоции, сидя в кресле главы государства.

Коридоры большой политики, помнящие судьбоносные встречи самых разных Президентов - не оставили равнодушными представителей одной из самых важных профессий. Как отметили педагоги из семи стран, Беларусь сегодня - это пример всему миру, как должна выстраиваться сильная и независимая держава.

Боймахмад Баротов, учитель Президентской школы для одаренных детей Дангаринского района (Таджикистан):

"Гостеприимный белорусский народ всегда находился впереди общества. Самое главное, что мощь Беларуси есть. Это дает импульс другим странам, чтобы защитить и строить свою страну. Но не только свою страну, но еще и помогать другим странам, чтобы развиваться и двигаться вперед".

Директор Национальной детской инженерно-технической академии "Алтын Туйун" из Кыргызстана Дария Мусина выразила глубокое уважение к Президенту Беларуси, отметив его умение говорить с людьми просто и понятно. Она добавила, что аналогичный подход к общению с гражданами близок и лидеру Кыргызстана. По мнению Мусиной, лидерам двух государств комфортно работать, поскольку они хорошо знают запросы своих народов и понимают, как им помочь.

Сегодняшняя экскурсия - как символическое подтверждение той важной роли, которую играет педагог и в школе, и в разрезе большой государственной политики Беларуси, где ценят тех, кто учит подрастающее поколение.