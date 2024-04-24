Делегаты и гости Всебелорусского народного собрания объединились на гала-концерте

На высокой музыкальной ноте Всебелорусское народное собрание продолжается уже во Дворце спорта. Единство через легендарные песни, которые "выбрало время". Делегаты и гости объединились на гала-концерте. Можно стать зрителями прямо сейчас, не дожидаясь трансляции.