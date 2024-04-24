Делегаты из всех областей Беларуси отправились ранним утром в Минск для участия в VII Всебелорусском народном собрании

Делегаты седьмого Всебелорусского народного собрания от Гродненской области отправились в Минск, сообщает БЕЛТА.

"Утро раннее, настроение бодрое. В этом году, хотя и седьмое по счету собрание, но вместе с тем первый раз в статусе конституционном. Самое главное, что Конституцию определял народ на референдуме, поэтому и чувствуется ответственность делегатов за страну, за народ. ВНС является цементом, который скрепляет гражданское общество, систему управления и все институты нашего государства", - сказал председатель комиссии по работе с молодежью и патриотическому воспитанию населения Гродненского областного совета ветеранов Александр Сегодник.



Он добавил: "Те решения, которые будет принимать собрание, очень важны для каждого участника и для народа. Уровень ответственности понимает каждый делегат. Потом всем вместе нам предстоит активно реализовывать их ради мира, созидания, ради спокойствия и уверенного будущего наших детей".



"Так в Беларуси было всегда. Самые главные вопросы и проблемы решали вот так: собирались люди опытные, профессионалы, и решали самые важные вопросы для государства. Все вместе определяли, каким путем пойдем. Это действительно важно, - отметила ректор Гродненского областного института развития образования Светлана Сергейко. - Сегодня такое время, такие вызовы, вокруг нас столько всего. И действительно концепция нашей национальной безопасности, проект военной доктрины - это самые основные документы, которые должны принять. Поэтому едем с настроением ответственным".



Председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий также обратил внимание на важность принятия ключевых решений для государства всей страной. "Это залог стабильности и поступательного движения вперед. Если проанализировать конфликты последних десятилетий, то подрывать стараются изнутри. Это получается, когда единства нет, когда раздрай и неразбериха, такие явления есть у соседей. Вспоминая события 2020 года, возникает чувство гордости за то, что ситуацию тогда удержали, теперь ее стабилизировали и сейчас республика дальше постепенно развивается. Тот "вирус", который хотели нам привить, не прижился, мы его побороли, вакцину правильную вовремя нашли", - отметил он.

Поделился перед отъездом эмоциями директор РСУП "Олекшицы" Валерий Павлюкевич: "Сегодня, конечно, очень волнительный день. Я уже не первый раз являюсь делегатом Всебелорусского народного собрания, был на шестом. А седьмое Всебелорусское народное собрание имеет конституционный статус, это уже народное вече, которое будет принимать глобальные решения для нашего государства, вопросы очень серьезные. Мы сделаем все, чтобы принять те решения, которые будут положительно влиять на дальнейшую судьбу нашей страны, на благополучие и благосостояние нашего народа".

"Я удостоился чести представлять не только свой трудовой коллектив, народ в целом и Гродненскую область, в частности. Ожидание больших эмоций, непередаваемых. Всебелорусское народное собрание решает глобальные вопросы как внутренней, так и внешней политики. Будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, военной доктрины, что на данный момент является актуальным вопросом, - поделился перед отправлением в столицу молодой делегат, ведущий специалист отдела Гродненского областного потребительского общества Дмитрий Березовский. - Как молодому человеку также мне интересно представлять интересы трудящей молодежи, продвигать идею наставничества, чтобы она с практической стороны работала уже в статусе государственного закона и была обязательной как для государственных, так и для частных предприятий, чтобы у молодых специалистов было еще больше возможностей проявлять свои инициативы, чтобы они могли реализовывать себя на благо будущего нашей страны".

"Делегаты Гродненской области, конечно, в предвкушении тех важных событий политических, которые впервые будут проводиться в нашей стране. Мы готовились в том числе и информационно. Есть проекты решений военной доктрины, концепции национальной безопасности, они проанализированы. Мы уверены, что делегация отработает очень хорошо и потом встретится со своими избирателями и будет работать в данном направлении. Для нас это и почетно, и ответственно, потому что мы понимаем важность решений стратегических, которые будем принимать в период работы Всебелорусского народного собрания", - поделилась председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта.