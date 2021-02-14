Делегаты об участии молодежи в значимых для страны проектах, развитии села и роли старост в деревнях

Многие темы, озвученные на собрании, стали резонансными и очень важными для дальнейшего пути. Среди них - Беларусь на геополитической и спортивной аренах, участие молодежи в значимых для страны проектах, развитие села и роль старост в деревнях. А ведь в том числе и из таких вопросов состоит наша жизнь. И к ее будущему делегаты не безразличны.





Николай Луговской, председатель Ленинского сельсовета Жабинковского района:

"Сегодня депутаты сельского совета - это те люди, являющиеся у нас проводниками идей, которые дают простые граждане. Но все равно они не работают в основном в этой сфере, потому что это все на добровольных началах. Больше всего помогает институт старост. Это те люди, которые получают небольшую зарплату, но они являются самыми авторитетными, самыми большими помощниками. Мы предлагали первое: чтобы увеличить вознаграждение старост. И второе предложение - если староста в работоспособном возрасте (в деревне найти работу не всегда можно) и готов работать, то эту работу засчитывать в том числе в трудовой стаж".

Вероника Козловская, директор СШ № 3 г. Поставы: