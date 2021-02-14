3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Делегаты об участии молодежи в значимых для страны проектах, развитии села и роли старост в деревнях
Многие темы, озвученные на собрании, стали резонансными и очень важными для дальнейшего пути. Среди них - Беларусь на геополитической и спортивной аренах, участие молодежи в значимых для страны проектах, развитие села и роль старост в деревнях. А ведь в том числе и из таких вопросов состоит наша жизнь. И к ее будущему делегаты не безразличны.
Николай Луговской, председатель Ленинского сельсовета Жабинковского района:
"Сегодня депутаты сельского совета - это те люди, являющиеся у нас проводниками идей, которые дают простые граждане. Но все равно они не работают в основном в этой сфере, потому что это все на добровольных началах. Больше всего помогает институт старост. Это те люди, которые получают небольшую зарплату, но они являются самыми авторитетными, самыми большими помощниками. Мы предлагали первое: чтобы увеличить вознаграждение старост. И второе предложение - если староста в работоспособном возрасте (в деревне найти работу не всегда можно) и готов работать, то эту работу засчитывать в том числе в трудовой стаж".
Вероника Козловская, директор СШ № 3 г. Поставы:
"Мне безумно приятно быть участником такого значимого события в нашей стране. Потому что каждый из нас понимает: то, что ждет нас в будущем - зависит от каждого из нас. И мы обсуждаем, строим планы на ближайшую пятилетку. Отрадно, что и Глава государства, и все здесь присутствующие уделяют внимание именно молодым людям. Потому что от каждого из нас зависит, какой станет наша страна, на какую ступень она поднимется и какой в развитии она будет".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей