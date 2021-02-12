Делегаты Сергей Евтушик, Николай Мочанский и Юрий Шулейко о выступлении Александра Лукашенко

Речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными партнерами Беларуси и поиску новых. Речь шла об экономике и безопасности, о семейных ценностях и жизни регионов. Доклад главы государства уже разошёлся на заголовки и цитаты. Какие впечатления вызвала речь Александра Лукашенко? Давайте послушаем (видео).