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Делегаты VI Всебелорусского народного собрания продолжают проводить встречи в коллективах

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:

"В этом году у нас достаточно амбициозные планы. По Орше планируется привлечение инвестиций порядка 640 миллионов. Это достаточно большая цифра. В сельском хозяйстве - это открытие новой роботизированной фермы «Чурилова». И конечно же, то поручение, которое было дано Главой государства, - построить новый убойный цех".

Делегаты ВНС продолжают делиться своими впечатлениями

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