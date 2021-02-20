Делегаты VI Всебелорусского народного собрания продолжают проводить встречи в коллективах

"В этом году у нас достаточно амбициозные планы. По Орше планируется привлечение инвестиций порядка 640 миллионов. Это достаточно большая цифра. В сельском хозяйстве - это открытие новой роботизированной фермы «Чурилова». И конечно же, то поручение, которое было дано Главой государства, - построить новый убойный цех".