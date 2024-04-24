Делегаты ВНС - это представители всех слоев белорусского общества, профессионалы своего дела, готовые принести пользу стране

24 апреля в Минске стартует главное политическое событие года - Всебелорусское народное собрание. Форум объединит представителей всех слоев населения и сфер деятельности и определит вектор развития страны на ближайшее будущее, расставит акценты и поставит задачи для экономики и общества.

Кто они - делегаты Всебелорусского народного собрания? Это представители всех слоев общества, профессионалы своего дела, люди, которые хотят принести пользу своей стране.

Мнения людей из разных регионов выразят те, кто лучше всего знает обстановку на местах, - депутаты. От местных советов в состав ВНС избрано 290 делегатов. Уточним, согласно законодательству, от Минского городского совета еще плюс 60 депутатов. Итак, всего 350 человек.





Важный тренд 2024 года - партийность.

158 делегатов представляют "Белую Русь". Есть также представители Коммунистической, Либерально-демократической и Республиканской партии труда и справедливости.

От гражданского общества в состав ВНС избрано 400 делегатов. По 80 - от БРСМ, Белорусского союза женщин и Федерации профсоюзов. Столько же - от общественного объединения "Белая Русь" и Белорусского общественного объединения ветеранов.





Что важно: гендерный баланс соблюден. Женщин и мужчин почти поровну. Кстати, самому молодому делегату 18 лет, а самому возрастному - почти 80! Наше общество представляют действительно люди с авторитетом: более сотни делегатов за свою карьеру успели заслужить государственные награды.