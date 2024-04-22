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Делегаты ВНС - люди с активной жизненной позицией, с какими предложениями планируют выступить представители Брестского региона?
Однозначно, делегаты ВНС - люди с активной жизненной позицией. Они уже сформулировали для себя круг предложений. От БРСМ из Брестской области приедут 10 делегатов - это люди разных возрастов и профессий. В их числе офицер бригады брестских десантников Дмитрий Белецкий. О вопросах сохранения истории, мира и безопасности, о видении будущего и идеях, с которыми он едет на народное вече, с ним поговорила Виктория Радевич.
О внимании к ветеранам
Главными идеями от лица молодежи, я считаю, что в год 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков мы должны уделить больше внимания ветеранам. Сейчас все прекрасно видим, что страны Запада пытаются переписать историю и Великую Отечественную войну преподнести в совсем другом ключе. Мы этого сделать не позволим и можем говорить с уверенностью, что в Беларуси памятники войнам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сноситься не будут. Уже в этом году мы начали молодежный патриотический марафон "Цветы Великой Победы", уже посетили нескольких ветеранов, и для нас это большая честь, что можем вживую пообщаться с этими людьми и услышать от первоисточника ту информацию, тот жизненный опыт, который он пережил во время войны и в послевоенное время.
О важных вопросах, на которые следует обратить внимание ввиду положения на границах
"В первую очередь задача каждого из нас – сохранить мир. Будет мир, будем жить спокойно, растить детей, работать. Конкретные шаги уже предпринимаются, проводится очень качественная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи", - рассказал Дмитрий Белецкий, офицер управления 38-й брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси.
Об обновленной концепции нацбезопасности
Впервые в истории суверенной Беларуси при утверждении этих важных стратегических документов проводились диалоговые площадки, и каждый желающий мог со своей инициативой выступить и предложить какие-то варианты для внесения в эти важные документы для жизни страны. Все нюансы замечены и отражены. Проекты Концепции и Военной доктрины на правовом информационном портале в электронном виде уже размещены. Любой желающий может ознакомиться и если заметит какой-то недостаток, захочет подкорректировать, можно будет поднять руку, выйти к микрофону и озвучить. Мы же собираемся для того чтобы для того, чтобы обсудить, если появятся какие-либо предложения, их можно будет озвучить.
О том, что мотивировало к выдвижению в делегаты ВНС
"Я человек с активной жизненной позицией и являюсь секретарем БРСМ 38-й десантной штурмовой бригады, постоянно мы участвуем в каких-то общественных мероприятиях государственного масштаба, областного, городского. Всегда от молодежи получаем обратную связь, мы можем услышать их инициативы, с учетом того, что больше 80 % бригады - это молодежь, мы тоже можем с их инициативами выступать на таком масштабном форуме. Прогнозировать на 5 лет мы не можем, но для того чтобы все было эволюционно, мы должны соблюдать то, что будет принято на Всебелорусском народном собрании", - рассказал Дмитрий Белецкий, офицер управления 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси.
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