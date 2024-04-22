Делегаты ВНС - люди с активной жизненной позицией, с какими предложениями планируют выступить представители Брестского региона?

Главными идеями от лица молодежи, я считаю, что в год 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков мы должны уделить больше внимания ветеранам. Сейчас все прекрасно видим, что страны Запада пытаются переписать историю и Великую Отечественную войну преподнести в совсем другом ключе. Мы этого сделать не позволим и можем говорить с уверенностью, что в Беларуси памятники войнам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сноситься не будут. Уже в этом году мы начали молодежный патриотический марафон "Цветы Великой Победы", уже посетили нескольких ветеранов, и для нас это большая честь, что можем вживую пообщаться с этими людьми и услышать от первоисточника ту информацию, тот жизненный опыт, который он пережил во время войны и в послевоенное время.

Дмитрий Белецкий, офицер управления 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси