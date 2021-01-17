Делегаты ВНС начали подвергаться информационным атакам

Всебелорусское народное собрание и его делегаты уже (ожидаемо) начали подвергаться информационным атакам. Вообще фейковые новости сегодня стали глобальной угрозой, большой вопрос: как им противостоять, как не дать задурманить себе голову? Делегатам форума угрожают уголовным преследованием и попаданием в санкционные списки. Причем угрозы исходят от тех, кто в последнее время громко кричал о необходимости перемен.

Вот только садиться за стол переговоров беглые оппозиционеры не намерены, им нужна протестная улица, в которой они сами, кстати, не участвуют. О паутине фейковых новостей в следующем сюжете.

Чем ближе дата Всебелорусского народного собрания, тем большим информационным атакам оно подвергается. Причем со стороны тех, кто на протяжении последнего полугода как раз топил за перемены и необходимость услышать голос каждого. Нужны ли перемены бежавшим оппозиционерам?

Делегатам народного вече сегодня угрожают санкциями со стороны Евросоюза. Якобы само собрание незаконно, участвуют в нем либо депутаты, либо те, чьего согласия и вовсе не спрашивали. Сама же оппозиция садиться за стол переговоров ради белорусского народа и решать проблемы в реальном ключе не намерена. У нее другие цели.







"Дискредитация должна быть определенно. Да, стоит приказ - его надо выполнить и ни в коем случае не участвовать. Поскольку, еще раз говорю, наше втягивание легимитизирует и последствия. Мы потом тоже будем бегать с бубном вокруг итогов этого Всебелорусского собрания и доказывать, что мы не козлы".

Пока же ждем новых вбросов, разберемся с теми, что уже имеются. На прожарке этой недели - очередные фейки от около СМИшной тусовки и, конечно, блогера, пишущего "мемуары" TUT.BY словно корсиканец Наполеон Бонапарт на острове Святой Елены. Четыре листа откровений мужа олитвинешейся жены, адресованные работнику портала, в том числе о встрече в СИЗО КГБ с Президентом Александром Лукашенко.

Политолог Юрий Воскресенский, который присутствовал на встрече, уличил TUT.BY в распространении заведомо ложной информации. Но замечания тутбаевцы проигнорировали, вероятно, из любви к демократии и свободе слова. Однако разговор с блогером все же состоялся, правда, заочно.





- "Выже президент". Говорю: "Нет, Сергей, твой президент вЛитве сидит". Ну, его жена, Тихановская. Нуивсе начали хохотать, абольше всех Виктор Бабарико".

Кто главный президент в этой семье - муж-блогер или жена-домохозяйка, пока супруги определиться не смогли. Но страну для жизни строить как-то надо, и на котлеты, пусть и приготовленные на литовской сковородке, нужно заработать.

Рецепт правильных котлет

Теперь о рецепте котлет, которыми на завтрак, обед и ужин кормят протестные улицы. Разбор все того же небезызвестного портала, лишенного статуса СМИ за дезинформацию, - чем отличается белорусский протест от американского, почему первых оппо-перо отправляет на якобы мирные баррикады, а на других, заокеанских, рекомендуют надеть кандалы за учиненное беззаконие, терроризм и нападения на сотрудников полиции лет так на 20.

TUT.BY:

Русскоязычный интернет облетели мемы отом, как протестуют белорусы: снимают обувь, когда встают наскамейки, убирают идаже сортируют засобой мусор, снабжают митингующих водой иедой, апотом развозят подомам, асотрудникам ОМОНа женщины дарят цветы, подчеркивая мирный характер акций.

Обратите внимание: это съемка того же портала. На ней подчеркнуто мирный характер акций, где женщины дарят цветы сотрудникам ОМОНа.

"ВБеларуси светошумовые гранаты ирезиновые пули применялись непротив штурмовавших здания или нападающих намилицию соружием, апротив мирно протестующих людей (это право закреплено вКонституции), чему есть множество фото- ивидеосвидетельств".

На неделе в Минске задержали подозреваемых в финансировании протестной деятельности. Ими оказались журналист БелаПАНа Андрей Александров и его сожительница Ирина Злобина. В тайниках 100 тысяч долларов США и евро - гуманитарка из заграницы от фонда BYHELP. По версии следствия, журналист и его сожительница, с августа "занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска".