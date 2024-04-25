ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Делегаты ВНС: Независимость Беларуси надо сберечь

Национальная безопасность - это не только спокойствие на наших рубежах, это и образование, и культура, и медицина. Все то, что важно и нужно нашим людям для счастливой жизни в своей стране. Независимость надо сберечь, желательно - без войны.

Честный взгляд на мир, если сказать двумя словами. Президент очень четко очертил все вызовы, риски и угрозы. Наша новая Концепция национальной безопасности отражает нацеленность Беларуси, с одной стороны, продолжать миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику, а с другой стороны, готовность всеми имеющимися силами и средствами защищать суверенитет и независимость нашей любимой Беларуси.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси
Мне довелось участвовать в разработке Концепции национальной безопасности в разделе "Биологическая безопасность страны". Это не просто вирусы, микробы, новые болезни, но и новые животные, растения, которые ломают экосистемы. Как с ними работать, как обезопасить себя. Это наша безопасность всего АПК. Система очень многогранна и очень нужна.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все