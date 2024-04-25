Делегаты ВНС: Независимость Беларуси надо сберечь

Мне довелось участвовать в разработке Концепции национальной безопасности в разделе "Биологическая безопасность страны". Это не просто вирусы, микробы, новые болезни, но и новые животные, растения, которые ломают экосистемы. Как с ними работать, как обезопасить себя. Это наша безопасность всего АПК. Система очень многогранна и очень нужна.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома