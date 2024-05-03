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Делегаты ВНС продолжают разъяснять населению основные положения обновленной Концепции национальной безопасности и Военной доктрины

В разрезе геополитической напряженности особенно актуальны принятые Всебелорусским народным собраниям стратегические документы. Основные положения обновленной концепции национальной безопасности и военной доктрины на местах продолжают разъяснять делегаты, в том числе тем, кто "в форме" и стоит на защите страны. Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович о новациях для силового блока рассказал на встрече с воинскими коллективами.

Очень большой интерес к данному мероприятию в обществе, интерес живой, огромный. И люди спрашивают: что было, зачем, что такое ВНС, какие функции у ВНС. Данную информацию доводим, доносим в том числе до наших военнослужащих.
Андрей Лукьянович

Основной посыл Всебелорусского народного собрания, как подчеркнул Андрей Лукьянович, - это дальнейшее развитие страны при высоком уровне национальной безопасности.

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