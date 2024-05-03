Делегаты ВНС продолжают разъяснять населению основные положения обновленной Концепции национальной безопасности и Военной доктрины

Очень большой интерес к данному мероприятию в обществе, интерес живой, огромный. И люди спрашивают: что было, зачем, что такое ВНС, какие функции у ВНС. Данную информацию доводим, доносим в том числе до наших военнослужащих.

Андрей Лукьянович