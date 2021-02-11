Делегаты ВНС возложили венки и цветы к монументу Победы в знак благодарности за мирное небо

Начался этот день для делегатов VI Всебелорусского народного собрания с события знакового и торжественного. И несмотря на зимнее утро с очень теплого момента.

Отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной, еще раз вспомнить о военном подвиге тех, кто защищал нашу Родину. Венки и цветы к монументу Победы как благодарность за сегодняшнее мирное небо над головой.