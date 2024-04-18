Делегаты Всебелорусского народного собрания - узнали, кто они

Какие они - народные избранники - делегаты ВНС? Участие в мероприятии государственного масштаба примут 1200 человек.

Избранию подлежали 690 делегатов. Это представители гражданского общества и местных советов. Среди депутатов выбор делали в каждой области страны, за исключением столицы. Минский городской совет в полном составе (а это 60 человек) вошел в высший орган народовластия.





Также среди делегатов ВНС Президент, обе палаты парламента, премьер-министр, его заместители, представители Конституционного и Верховного судов, местная вертикаль власти.

Местные советы представят 350 делегатов. Среди них более 325 человек имеют высшее образование. Максимальный возраст делегата-71 год, минимальный - 18. Всебелорусское народное собрание - это хороший срез общества. Об этом говорят и профессии участников. Делегаты ВНС - специалисты в области промышленности, АПК, сферы образования, здравоохранения, представители силового и правоохранительного блока, сферы ЖКХ, торговли, культуры.