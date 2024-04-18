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Делегаты Всебелорусского народного собрания - узнали, кто они
Какие они - народные избранники - делегаты ВНС? Участие в мероприятии государственного масштаба примут 1200 человек.
Избранию подлежали 690 делегатов. Это представители гражданского общества и местных советов. Среди депутатов выбор делали в каждой области страны, за исключением столицы. Минский городской совет в полном составе (а это 60 человек) вошел в высший орган народовластия.
Также среди делегатов ВНС Президент, обе палаты парламента, премьер-министр, его заместители, представители Конституционного и Верховного судов, местная вертикаль власти.
Местные советы представят 350 делегатов. Среди них более 325 человек имеют высшее образование. Максимальный возраст делегата-71 год, минимальный - 18. Всебелорусское народное собрание - это хороший срез общества. Об этом говорят и профессии участников. Делегаты ВНС - специалисты в области промышленности, АПК, сферы образования, здравоохранения, представители силового и правоохранительного блока, сферы ЖКХ, торговли, культуры.
От гражданского общества избрано 400 делегатов. Причем, мужчин больше, чем женщин. Более 350 человекс высшим образованием. Многие из делегатов за те или иные заслуги были удостоены государственных наград. Также более 130 человек - представители партий.
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