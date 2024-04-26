Делегаты Всебелорусского народного собрания вернулись в свои трудовые коллективы - какие задачи стоят перед ними

От национальной безопасности до успешного экономического развития страны - такие темы обсуждают в своих коллективах делегаты Всебелорусского народного собрания. Задача - донести до каждого главные посылы, прозвучавшие на народном вече. Впервые ВНС получило статус конституционного органа, а его решения - законодательных актов, потому в ближайшей перспективе необходимо воплотить их в жизнь. Подробности в сюжете Юрия Карнеловича.

Утреннюю планерку на предприятии "Мостовдрев" ждал без преувеличения весь коллектив. Представители цехов, отделов, управленцы собрались, чтобы из первых уст услышать о важнейших задачах для страны, озвученных на ВНС. Руководитель предприятия Сергей Ососов был одним из делегатов на представительном форуме.

Вынесен такой важный документ - Военная доктрине - на публичное рассмотрение. Было сказано, что наша страна миролюбивая. Мы за мир, за диалог. Для себя я понимаю, что и экономическая безопасность зависит от работы нашего предприятия для того, чтобы повышалось заработная плата, был мир на земле. Сергей Ососов, гендиректор ОАО "Мостовдрев", делегат VII ВНС

За последнее время предприятия отрасли пережили масштабную модернизацию. Сегодня здесь применяют новейшие технологии, выпускают эксклюзивную продукцию, которая конкурирует с европейским производителем. После введения санкций заводы не остановились, переориентировались на восточные рынки. Теперь главные партнеры, к примеру "Мостовдрева" - Азербайджан, Турция и Китай. Рынки объемные, а потому производство только наращивают.

После модернизации предприятие перерабатывает 1,5 тыс. кубометров древесины в сутки. В год получается около полумиллиона. При этом более 80 % продукции отправляется на экспорт. Успешное экономическое развитие предприятия - вклад в общее дело. На "Мостовдреве" это четко осознают.

Сегодня мы понимаем, что наш важный вклад в наше благополучие, благополучие нашей страны - это наша хорошая работа, чтобы были экономические предпосылки для того, чтобы в нашей стране было спокойствие. Анатолий Махнач, заместитель гендиректора по производству ОАО "Мостовдрев"

Шла речь об этом и на народном вече. Отрасль развивается комплексно. Одновременно с модернизацией производств увеличиваются и площади лесных массивов. За годы независимости приросли почти на 1 млн га. Сегодня леса покрывают 40 % территории Беларуси.

Мы имеем серьезные компетенции в глубокой деревообработке. Выпуская продукцию с высокой добавленной стоимостью, стали заметным конкурентом по целому спектру продукции - от спичек до мебели и целлюлозы (подтверждение тому - санкции Запада в отношении этого сектора). Мы для них сильные и ненужные конкуренты. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

С обсуждения тезисов рабочее утро начал и многотысячный коллектив "Нафтана". Завод-гигант на ВНС представлял начальник установки замедленного коксования Василий Жижов. Говорит, важно, что будущее белорусы определяют сообща.

"Я осознавал, что на мне лежит ответственность за наших коллег, за их семьи, за будущее наших детей. Я убежден, что результаты собрания стали основой для процветания нашей страны", - сказал делегат VII Всебелорусского народного собрания Василий Жижов.

Не только делегат ВНС, но и "Человек года - 2023, лауреат премий Брестского облисполкома, а такжеспециального фонда Президента Беларуси, а еще мама двоих сыновей и бабушка. Уже30 лет Ирина Горбацевич работает учителем информатики. А свой урокначала с информационной пятиминутки. Как педагога ее особенноволнуют вопросы образования. В приоритете стоит патриотическое воспитание молодежи.

Если каждый учитель будет задумываться над тем, что мы можем сделать, то мы получим результат, который даже сами не ожидаем. Потому что главная ценность нашей страны - наши люди, как и главная ценность моей гимназии - мои ученики. Ирина Горбацевич, учитель информатики гимназии №1 г. Бреста, делегат VII ВНС

"Мы эти два дня как будто с ней находились в Минске, потому что это очень ответственно. На нее возложена особая миссия. Учреждения образования - это будущее страны, потому что у нас в стенах воспитывается будущее поколение. Нам правда хочется, чтобы мы продолжали быть независимыми, суверенными. И чтобы мы продолжали жить достойно", - отметила директор гимназии №1 г. Бреста Марина Коломар.