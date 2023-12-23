Делиться Богом как хлебом - Станевский рассказал о католической традиции отламывать оплатки

Оплатки - это наша восточная традиция и это то, что нас сближает. О традициях Рождества в программе "Актуальное интервью" рассказал архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.

Разные были столетия и моменты, когда люди не имели возможности быть на мессе, потому что не было священников, или сами были далеко от своих домов по той или иной причине, но была тяга и желание быть с Иисусом, принять его в своем сердце, пояснил архиепископ, почему стали печь оплатки.

Оплатка отличается от той Хостии, которые во время мессы преподносит священник, подчеркнул он. Люди, не имеющие священников, не могли их печь. У кого не было возможности быть на святой мессе, сами решили по желанию сердца печь пресный хлеб из муки - оплатки. "Именно он символизирует Иисуса-младенца, Иисуса Христа. Белый цвет - это святость, чистота".

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По традиции католики делят оплатку, отламывая. "Это мой дар другому человеку. Делиться Богом как хлебом, - говорит Иосиф Станевский. - И в это время высказываем самые наилучшие наши пожелания. Оплатка - это то, что нас сближает. Я не представляю себе, чтобы в католической христианской семье на Рождество не было оплаток".