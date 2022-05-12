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Дело 13 участников "украинской сотни" легло в основу очередной серии проекта "Без срока давности. Украинская сотня"
Украинская сотня - нацистское подразделение, созданное в лагере для военнопленных, Шталаг-337. Абвер - из числа военнопленных, украинцев по национальности - создал своеобразный батальон, который должен был заниматься охраной лагеря.
Но они избивали, убивали, травили в душегубках. На их счету тысячи смертей. Украинцы убивали в том числе и украинцев, которые не согласились на сотрудничество с нацистами.
В 1967 году было заведено уголовное дело на 13 человек из этой сотни. Дело 13 вели 18 следователей. Оно легло в основу очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси "Без срока давности. Украинская сотня", которое выйдет в эфир сегодня после "Панорамы".
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