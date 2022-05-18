Дело Автуховича сегодня рассматривалось Гродненским областным судом

Дело о терроризме сегодня рассматривалось Гродненским областным судом. Его прозвали делом Автуховича по фамилии главаря и главного фигуранта. Первое судебное заседание длилось с 10 утра до почти 5 вечера. За это время было несколько перерывов: суд удалялся для совещания по ходатайствам и отводам со стороны как обвиняемых, так и их адвокатов. Нужно отметить, что неоднократно проявлялось неуважение к суду. В итоге двое фигурантов были удалены из зала до конца разбирательства. Один из обвиняемых отказался от адвоката. В зале присутствовали и потерпевшие.