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Дело Автуховича сегодня рассматривалось Гродненским областным судом
Дело о терроризме сегодня рассматривалось Гродненским областным судом. Его прозвали делом Автуховича по фамилии главаря и главного фигуранта. Первое судебное заседание длилось с 10 утра до почти 5 вечера. За это время было несколько перерывов: суд удалялся для совещания по ходатайствам и отводам со стороны как обвиняемых, так и их адвокатов. Нужно отметить, что неоднократно проявлялось неуважение к суду. В итоге двое фигурантов были удалены из зала до конца разбирательства. Один из обвиняемых отказался от адвоката. В зале присутствовали и потерпевшие.
От имени журналистов к суду обратилась с ходатайством корреспондент "Советской Беларуси" Людмила Гладкая с просьбой разрешить вести видео и фотосъемку процесса. Адвокат Автуховича высказалась против. Поэтому ходатайство отклонили.
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