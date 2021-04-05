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Дело Белгазпромбанка: 1 690 000 $ - откат за положительное решение о сотрудничестве
1 690 000 $ - взятка, переданная Виктору Бабарико и его заму Дмитрию Кузьмичу за сотрудничество только с одной фирмой "Активлизинг"
В суде сегодня слушали показания представителя этой компании Виктора Кобяка. Коммерсант рассказал, что взятки он передавал с 2009 по 2020 год. Это было необходимое условие для эффективного сотрудничества его компании с банком. Деньги изначально перечислялись на счета созданной фирмы-кошелька, а затем и вовсе передавал наличными. Фигурант также рассказал о встрече с Бабарико, на которой бывший глава Белгазпромбанка поставил условие - продать 90 % уставного фонда компании Кобяка за 2 тысячи долларов иностранной компании, подконтрольной Бабарико. Потратив эту символическую сумму и одновременно обеспечив "Активлизинг" выдачей кредитных ресурсов банка, в котором Бабарико являлся не владельцем, а должностным лицом, он получил откат, в 845 раз превышающий его собственные расходы. Напомним, что все фигуранты дела, за исключением экс-главы банка, вину признали.
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