Дело Белгазпромбанка передано в Генеральную прокуратуру

Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых (за исключением Виктора Бабарико) не заявил.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: 7 человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, 1 - под домашним арестом. О том, кто же эти люди и какие преступления им вменяются, смотрите вечером наш репортаж. Мы вспомним материалы расследования, которые оказались в СМИ.



