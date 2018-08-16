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"Дело БелТА" и правила заимствования контента. "СБ - Беларусь сегодня" продолжает анализировать принципы работы "независимой журналистики"

"Дело БелТА" и правила заимствования контента. "СБ - Беларусь сегодня" продолжает анализировать принципы работы "независимой журналистики"

"Общественный резонанс вокруг "дела БелТА" отчасти свелся к призывам судить не по закону, а по понятиям. Причем сторонниками и знатоками "понятий" оказались так называемые независимые журналисты. Вдруг вскрылось, что брать чужой контент и сливать информацию для многих из них никогда не считалось зазорным - "ведь все так делают". Похоже, к этому их толкали общая среда, безнаказанность и крайне размытое понимание журналистской этики..."

Читать далее: https://www.sb.by/articles/delo-belta-i-pravila-zaimstvovaniya-kontenta-.html

Читайте также: Черного кобеля не отмоешь добела! "СБ - Беларусь сегодня" о том, как TUT.ВY пытается припудрить общественное мнение

Источник фото: TUT.ВY

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