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"Дело БелТА" и правила заимствования контента. "СБ - Беларусь сегодня" продолжает анализировать принципы работы "независимой журналистики"
"Общественный резонанс вокруг "дела БелТА" отчасти свелся к призывам судить не по закону, а по понятиям. Причем сторонниками и знатоками "понятий" оказались так называемые независимые журналисты. Вдруг вскрылось, что брать чужой контент и сливать информацию для многих из них никогда не считалось зазорным - "ведь все так делают". Похоже, к этому их толкали общая среда, безнаказанность и крайне размытое понимание журналистской этики..."
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Источник фото: TUT.ВY
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