"Дело молодых". Алесь Суша сохраняет культурное и книжное наследие Беларуси

И прямо сейчас в нашей рубрике мы расскажем о человеке, который своим ежедневным трудом сохраняет культурное и книжное наследие Беларуси, делая его настоящим национальным брендом. Алесь Суша совмещает руководящую должность и издательскую деятельность, работает над воссозданием факсимильного наследия Франциска Скорины. О человеке, который инициировал создание Белорусской электронной библиотеки, - Дарья Тарасова.



Алесь Суша хорошо знает, как относиться к книжным памятникам, чтобы сберечь их на века вперед



Он имеет три высших образования и знает шесть языков, в их числе даже латинский.

Хотя сам попал работать в Национальную библиотеку почти что случайно. Зашел сюда студентом, увлекся научными исследованиями и решил остаться. Работал научным секретарем, а после занял одну из наивысших должностей.

Благодаря Алесю Александровичу библиотека продолжает работу по поиску и комплектованию коллекции национальных древних документов и книжных памятников. Так, во время изучения наследия Скорины начали сотрудничать с Лондонской библиотекой, которая носит имя первопечатника. Алесь Суша провел там несколько персональных лекций, принял участие в международной конференции, посвященной 500-летию Скорины, и даже завел статусных друзей.







Разработка Белорусской электронной библиотеки - инициатива Алеся Суши