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"Дело молодых". Алесь Суша сохраняет культурное и книжное наследие Беларуси

И прямо сейчас в нашей рубрике мы расскажем о человеке, который своим ежедневным трудом сохраняет культурное и книжное наследие Беларуси, делая его настоящим национальным брендом. Алесь Суша совмещает руководящую должность и издательскую деятельность, работает над воссозданием факсимильного наследия Франциска Скорины. О человеке, который инициировал создание Белорусской электронной библиотеки, - Дарья Тарасова.


Алесь Суша хорошо знает, как относиться к книжным памятникам, чтобы сберечь их на века вперед

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Он имеет три высших образования и знает шесть языков, в их числе даже латинский.

Хотя сам попал работать в Национальную библиотеку почти что случайно. Зашел сюда студентом, увлекся научными исследованиями и решил остаться. Работал научным секретарем, а после занял одну из наивысших должностей.

Благодаря Алесю Александровичу библиотека продолжает работу по поиску и комплектованию коллекции национальных древних документов и книжных памятников. Так, во время изучения наследия Скорины начали сотрудничать с Лондонской библиотекой, которая носит имя первопечатника. Алесь Суша провел там несколько персональных лекций, принял участие в международной конференции, посвященной 500-летию Скорины, и даже завел статусных друзей.


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Разработка Белорусской электронной библиотеки - инициатива Алеся Суши

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Сделать книжные памятники доступными онлайн. Разработка Белорусской электронной библиотеки - инициатива Алеся Суши. Благодаря современным технологиям оцифровки, которые подсмотрели у зарубежных коллег, Национальная библиотека сегодня насчитывает в своем электронном каталоге свыше пятисот тысяч цифровых копий. Среди них ценные коллекции рукописей, архивных документов, старых печатных редких изданий.
Креативно Национальная библиотека подошла и к празднованию тысячелетия Бреста. Так, самая большая книга, которая увидела свет в Беларуси и относится к изданию первой типографии на территории нашей страны, - Берестейская Библия воссоздастся в новой бумажной форме. Она будет переиздана более чем через четыре столетия после своего появления. Поскольку Берестейская Библия имеет фолиантный размер и насчитывает полторы тысячи страниц, работа станет самым большим изданием за историю существования Национальной библиотеки Беларуси.

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