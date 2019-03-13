"Дело молодых". Директор Национального исторического музея Павел Сапотько



Рассказывает Дарья Тарасова.



В 26 лет он возглавил крупнейший музей страны, став самым молодым директором госучреждения за время его существования. 6 филиалов Национального исторического музея Беларуси чуть менее года возглавляет Павел Сапотько. Главный офис - это здание на Карла Маркса, 12, он же музей с пушкой. К слову, на такую формулировку сотрудники, да и руководство не обижается, арт-объект давно стал визитной карточкой исторического и всей страны.







Он вырос в Молодечно, в семье, которая не имела отношения к культуре. Мама - инженер-метролог, отец занят в строительной сфере. Хотя сам всегда был неравнодушен к культурному наследию. Еще на малой родине начал работу с фондом Михаила Клеофаса Огинского и уже тогда благодаря организаторским способностям и природному обаянию заручился поддержкой авторитетных коллег музейной сферы.



Выпускник Белорусского государственного университета культуры и искусств и экс-директор одноименной галереи. Активного студента и стипендиата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке заметили и предложили ему работу. Уже на третьем курсе он вел культурные проекты на базе Республиканской конфедерации предпринимательства. Получив диплом с отличием, не смог расстаться с альма-матер. Остался преподавать. Теоретик и практик, он и сейчас продолжает работать педагогом на кафедре межкультурных коммуникаций, проходит обучение в аспирантуре.