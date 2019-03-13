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"Дело молодых". Директор Национального исторического музея Павел Сапотько
В23 он возглавил столичную галерею "Университет культуры", а спустя три года стал главой самого крупного музея страны. Павел Сапотько - директор Национального исторического музея, коллекция артефактов которого составляет 400 000 единиц. Помимо здания с пушкой, он руководит и остальными филиалами музея, среди которых Дом-музей І съезда РСДРП, истории белорусского кино, а также Музей современной белорусской государственности. Как любовь к культурному наследию стала профессией и когда ждать стройки века - ответы в нашей постоянной рубрике "Дело молодых".
Рассказывает Дарья Тарасова.
В 26 лет он возглавил крупнейший музей страны, став самым молодым директором госучреждения за время его существования. 6 филиалов Национального исторического музея Беларуси чуть менее года возглавляет Павел Сапотько. Главный офис - это здание на Карла Маркса, 12, он же музей с пушкой. К слову, на такую формулировку сотрудники, да и руководство не обижается, арт-объект давно стал визитной карточкой исторического и всей страны.
Он вырос в Молодечно, в семье, которая не имела отношения к культуре. Мама - инженер-метролог, отец занят в строительной сфере. Хотя сам всегда был неравнодушен к культурному наследию. Еще на малой родине начал работу с фондом Михаила Клеофаса Огинского и уже тогда благодаря организаторским способностям и природному обаянию заручился поддержкой авторитетных коллег музейной сферы.
Выпускник Белорусского государственного университета культуры и искусств и экс-директор одноименной галереи. Активного студента и стипендиата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке заметили и предложили ему работу. Уже на третьем курсе он вел культурные проекты на базе Республиканской конфедерации предпринимательства. Получив диплом с отличием, не смог расстаться с альма-матер. Остался преподавать. Теоретик и практик, он и сейчас продолжает работать педагогом на кафедре межкультурных коммуникаций, проходит обучение в аспирантуре.
Строительство - тоже дело молодых. Исторический музей переедет на Победителей. Архитектурная концепция нового здания уже разработана. Ультрасовременный комплекс построят напротив Музея Великой Отечественной. Это решит проблему с хранением коллекций.
Музейщики уже окрестили этот проект стройкой века. Новому зданию - новая экспозиция, которую с нуля создадут на основе имеющихся артефактов. Исторический промежуток - от первобытного строя до современной белорусской государственности. В здании будут располагаться площадки для сменных выставочных проектов, депозитарии, презентационный и конференц-залы.
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