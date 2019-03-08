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"Дело молодых". Екатерина Безрукова ее TIKOTA UNIQUE
Из сибирячки, переехавшей в Беларусь, до создателя принтов на нашей национальной мове. На вид хрупкая девушка, мечтавшая в детстве стать диктором телевидения, создала бренд одежды вне сезонности и модных трендов. Поклонники именно этих вещей разбросаны по всему миру: заполонили Европу, заказывают из Америки, Австралии и Азии... Ее бренд сотрудничал с ЮНЭЙДС в проекте против дискриминации. Работал в рамках международного тура нашего представителя на детском "Евровидении-2018" Даниеля Ястремского, а также с NAVIBAND - к выходу их нового трека - сотрудничал бренд одежды TIKOTA UNIQUE. Это хендмейд от ежегодного участника Белорусской недели моды - Екатерины Безруковой.Не случайно сегодня, 8 марта, она гость нашей постоянной рубрики "Дело молодых". Знакомьтесь и ее TIKOTA UNIQUE.
Ее первые швы в дизайнерской строчке начались с перешивания маминых вещей, а примером чувства стиля стала учительница русского языка в деревенской школе. В детстве Екатерина вместе с семьей переехала из Красноярского края. По родительским стопам, пошла в экосферу, получила диплом географа-биолога. Параллельно работе по специализации, шила для себя, своих близких и подруг. Увлекаясь еще и фотографией, Катя часто работала с дизайнерами моделью, что и подтолкнула ее на создание собственного проекта. Любимое дело переросло в полноценный экофрендли-проект, давая второй шанс пожившим вещам.
90 % хлопка, кричащие цитаты, базовые цвета на каждый день. Говорящие на мове майки возникли после Недели моды в Украине. Первые принты"Я тру, ты трэш", "Лёс склаўся так", "Каханне не атрута" и "Ці ты котка" Катя воплотила на ткани два года назад, но придумала, своего рода, лозунги, гораздо раньше. Сейчас это самая доступная и скупаемая серия.
Проект "на мове" не лимитирован по количеству дизайнов и времени существования. С каждым годом одежда с цитатами Екатерины на нашем национальном языке пользуется только большим спросом. К тому же майки, свитшоты и платья пополняются новыми принтами. Так, например, к женскому дню 8 Марта Екатерина Тикота разработала тематические эскизы. В ближайшее время коллекция пополнится еще 4 принтами.
TIKOTA - первая и пока единственная, кто начал создавать одежду для людей с инвалидностью. Дебютный показ инклюзивной коллекции состоялся в мае 2017 года в Национальном аэропорту Минск. 14 моделей, большинство из которых никогда раньше не бывали на подиуме, - это наши знаменитые колясочники, они оценили практичность и удобство линии. TIKOTA Инклюзив - это не высокая мода, а социальный проект. Каждая вещь создается по индивидуальным меркам, исходя из проблем, с которыми сталкивается заказчик. В перспективе коллаборация в создании мобильного приложения и часов.
Еще одно социально направление - "TIKOTA МАМА" Катя создала, будучи в положении. Ожидая малыша, она столкнулась с отсутствием на рынке практичной и красивой одежды для беременных и кормящих женщин. Проект выносила быстрее, чем ребенка, за три месяца. Более 200 метров ткани, узоры-развивашки для деток, расшитые вручную Катей и практичные тайнички для мам в каждой модели.
TIKOTA - это небольшая команда. Генератор идей Катя и несколько ее близких людей, помогающих в реализации от задумки до вещи. Поклонники ее работ разбросаны по всему миру: от Америки, через Европу и Австралию до Азии.
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