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"Дело молодых". Евгений Гущенко
Спортивный результат будь то еще в начале пути или уже в большом спорте, это всегда итог работы команды или тандема спортсмен - тренер. Это подтверждает и наш следующий герой. Авторитет мастера спорта Беларуси по кикбоксингу Евгения Гущенко как наставника непререкаем, и к 28 годам он уже гордится достижениями своих учеников - победителей и призеров мировых первенств. В том числе и благодаря такому успешному тандему в названии спортивной детско-юношеской школы, где работает Евгений, появилось важное дополнение - "олимпийского резерва". О бескомпромиссном поединке в жизни и на ринге - в нашей рубрике "Дело молодых".
Рассказывает Ольга Масловская. Впереди - серия международных турниров в Прибалтике, потом самый важный старт сезона - чемпионат Беларуси. В канун соревнований тренировки два раза в день. Спорт высоких достижений - это непросто, говорит тренер Евгений Гущенко. Победа любит сильных и бескомпромиссных.
Мастер спорта Беларуси по кикбоксингу, бронзовый призер Кубка мира 2012 года в спортзале вырос. Начинал в первом классе. Правда, не на ринге, а на беговой дорожке. К 16 годам заработал первый взрослый разряд по легкой атлетике. А потом надел перчатки и пошел боксировать. Кикбоксинг стал для атлета видом спорта № 1.
Евгений Гущенко работает со спортсменами разного возраста
В спортивной школе, где работает Гущенко, отделение кикбоксинга появилось несколько лет назад. Вид спорта не олимпийский, но, тем не менее, популярность завоевал огромную. Витебские спортсмены стали привозить награды с международных турниров. А о молодом тренере заговорили как о талантливом наставнике.
Судите сами: Евгений Червинский два года подряд берет Кубок Европы, Кирилл Воробей - призер первенства мира - 2018 среди юниоров. А это - автор самого быстрого нокаута на чемпионате Европы Артур Винокуров. Команда мечты - гордо говорит тренер. Евгений Гущенко работает со спортсменами разного возраста. Специального отбора в секцию не проводит. Говорит, иногда желание и трудолюбие делают больше, чем талант.
Специалисты уже говорят о сложившейся витебской школе кикбоксинга
И если еще несколько лет назад в городе не хватало тренеров по этому молодому виду единоборств, то сегодня за плечами Евгения Гущенко надежные помощники. Его воспитанники поступают в специализированные вузы и уже работают с маленькими спортсменами.
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