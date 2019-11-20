"Дело молодых". Главный врач из Щучина

Качественная медицина - это еще и люди. Именно им мы доверяем самое ценное - жизнь. Поэтому так важно попасть в надежные и неравнодушные руки. Не оставить без внимания каждого жителя - даже самой отдаленной деревни - такому правилу придерживается молодой главврач из Щучина. На должности он всего год, но уже внедрил в работу онлайн-рецепты, электронную очередь в поликлинике и изменил время работы целых отделений. Активно занимается и модернизацией.

О "Деле молодых" - Юрий Карнелович. Рабочий день главврача Ивана Загоровского начинается с посещения отделений больницы. Только во время личного общения с медперсоналом и пациентами можно составить дальнейший план по развитию больницы. Руководит клиникой молодой специалист всего около года, поэтому вникает в каждую мелочь. Первое, с чего начал свою работу, пересмотрел время приема целых подразделений больницы.





Инновационные подходы в медицине

Инновационные подходы к делу молодого руководителя сразу пришлись по душе коллективу клиники. Всего за несколько месяцев внедрили электронное делопроизводство. На каждого пациента завели медицинские онлайн-карты. Был взят курс и на полное переоснащение медицинского оборудования. Новые высокотехнологичные аппараты появились практически в каждом отделении больницы.





Обновлено и диагностическое оборудование. Сегодня жителям Щучинского района уже не нужно ехать в Гродно, чтобы, к примеру, выявить онкологические заболевания или патологию щитовидной железы. Все положительные изменения уже ощутили на себе жители района. Теперь в регистратуре не встретишь очередей, а уровень медпомощи - на уровне областных клиник. В обновленную районную клинику стремятся попасть и молодые специалисты. Только в этом году работу получили почти 40 медиков.



В районной больнице Щучина есть своя музейная комната

