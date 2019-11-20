3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Дело молодых". Главный врач из Щучина
Качественная медицина - это еще и люди. Именно им мы доверяем самое ценное - жизнь. Поэтому так важно попасть в надежные и неравнодушные руки. Не оставить без внимания каждого жителя - даже самой отдаленной деревни - такому правилу придерживается молодой главврач из Щучина. На должности он всего год, но уже внедрил в работу онлайн-рецепты, электронную очередь в поликлинике и изменил время работы целых отделений. Активно занимается и модернизацией.
О "Деле молодых" - Юрий Карнелович. Рабочий день главврача Ивана Загоровского начинается с посещения отделений больницы. Только во время личного общения с медперсоналом и пациентами можно составить дальнейший план по развитию больницы. Руководит клиникой молодой специалист всего около года, поэтому вникает в каждую мелочь. Первое, с чего начал свою работу, пересмотрел время приема целых подразделений больницы.
Инновационные подходы в медицине
Инновационные подходы к делу молодого руководителя сразу пришлись по душе коллективу клиники. Всего за несколько месяцев внедрили электронное делопроизводство. На каждого пациента завели медицинские онлайн-карты. Был взят курс и на полное переоснащение медицинского оборудования. Новые высокотехнологичные аппараты появились практически в каждом отделении больницы.
Обновлено и диагностическое оборудование. Сегодня жителям Щучинского района уже не нужно ехать в Гродно, чтобы, к примеру, выявить онкологические заболевания или патологию щитовидной железы. Все положительные изменения уже ощутили на себе жители района. Теперь в регистратуре не встретишь очередей, а уровень медпомощи - на уровне областных клиник. В обновленную районную клинику стремятся попасть и молодые специалисты. Только в этом году работу получили почти 40 медиков.
В районной больнице Щучина есть своя музейная комната
Есть в Щучинской больнице и своя музейная комната, где собраны экспонаты от начала 40-х годов и до наших дней. Здесь проводятся профориентационные экскурсии для школьников старших классов. Именно так местные медики готовят себе будущую смену. Наладив работу районной больницы, Иван Загоровский стремится поднять уровень медицины на селе. Уже к концу года в Щучине появится первый в области передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который сможет посетить пациентов даже в самых отдаленных деревнях.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все