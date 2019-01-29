Дело молодых. Карина Арутюнян

Ставить перед собой амбициозные цели и уверенно их добиваться. По такому принципу живет и работает Карина Арутюнян. Выпускница сельскохозяйственной академии в Горках после распределения попала в одно из хозяйств Столбцовского района. И там за короткий срок проявила себя как неординарный молодой специалист. Карьерный рост не заставил себя долго ждать. Сейчас девушке всего 26 лет, но она уже заместитель директора. Дел в хозяйстве много и летом, и зимой, но на встречу со съемочной группой Карина нашла время.



Как Карина Арутюнян проводит ознакомительную экскурсию по ферме. Обязательная часть программы - знакомство с самыми маленькими подопечными - телятами в детском саду. Уже два года Карина работает в этом хозяйстве в Столбцовском районе. Выпускница Горецкой сельхозакадемии - по специальности юрист и бухгалтер, на распределении сама попросилась именно в этот район, хотя родом из Могилевской области.



Вскоре молодой специалист пошла на повышение и стала заместителем директора в соседнем Жатерево, тем самым разрушив все стереотипы о кадровой стратегии в сельском хозяйстве. В планах у молодого руководителя дальнейшее развитие хозяйства. Уже намечен капитальный ремонт мехдвора, закупка нового оборудования и, конечно, выход на новые мощности и показатели.



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