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Дело молодых. Карина Арутюнян
Ставить перед собой амбициозные цели и уверенно их добиваться. По такому принципу живет и работает Карина Арутюнян. Выпускница сельскохозяйственной академии в Горках после распределения попала в одно из хозяйств Столбцовского района. И там за короткий срок проявила себя как неординарный молодой специалист. Карьерный рост не заставил себя долго ждать. Сейчас девушке всего 26 лет, но она уже заместитель директора. Дел в хозяйстве много и летом, и зимой, но на встречу со съемочной группой Карина нашла время.
Как Карина Арутюнян проводит ознакомительную экскурсию по ферме. Обязательная часть программы - знакомство с самыми маленькими подопечными - телятами в детском саду. Уже два года Карина работает в этом хозяйстве в Столбцовском районе. Выпускница Горецкой сельхозакадемии - по специальности юрист и бухгалтер, на распределении сама попросилась именно в этот район, хотя родом из Могилевской области.
Вскоре молодой специалист пошла на повышение и стала заместителем директора в соседнем Жатерево, тем самым разрушив все стереотипы о кадровой стратегии в сельском хозяйстве. В планах у молодого руководителя дальнейшее развитие хозяйства. Уже намечен капитальный ремонт мехдвора, закупка нового оборудования и, конечно, выход на новые мощности и показатели.
Также в нашей рубрике "Дело молодых" мы уже рассказали о молодомдиректореИвьевскоголесхозаМихаилеИгнатике, охотоведеЧашникского рыболовно-охотничьего хозяйства ЮлииМедведевой, преподавателепо легкой атлетике из Витебского района ВероникеКлятченко,экспертеединственной в Беларуси таможенной лабораторииЕлене Савицкой.
Еще больше о наших героях узнайте в рубрике "Новости. Общество".
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