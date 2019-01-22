"Дело молодых". Михаил Игнатик превратил Ивьевский лесхоз в одно из лучших предприятий отрасли

Лучший передовой опыт в своей работе применяют и молодые профессионалы. Михаилу Игнатику всего 33. Ивьевский лесхоз он уже превратил в одно из лучших предприятий отрасли. За год молодой директор внедрил десятки новейших технологий по выращиванию леса, сделал переработку древесины максимально прибыльным делом и собирается развивать у местных школьников экологическую грамотность. При этом готов постоянно совершенствовать свои знания. Знакомьтесь, герой нашей постоянной рубрики "Дело молодых".

В лесоперерабатывающем цеху директор Ивьевского лесхоза Михаил Игнатик бывает практически каждый день. Год назад, заступая на должность, молодой руководитель поставил себе задачу усовершенствовать переработку древесины и продавать не лес, а готовые пиломатериалы. Проведенная модернизация уже принесла первые положительные результаты.

Постоянная модернизация - это жизненное кредо нового директора лесхоза. Буквально за год здесь реализовали инвестпроект стоимостью более одного миллиона рублей - построили новые современные сушильные камеры. А это в свою очередь позволит в разы увеличить добавленную стоимость выпускаемой продукции.

Но, пожалуй, своей главной целью Михаил Игнатик считает защиту и воспроизводство леса. В местном питомнике по его инициативе освоили выращивание саженцев в тепличных условиях. Вместо привычных огурцов и помидоров здесь ухаживают за маленькими соснами и елями. Они растут в два раза быстрее, а внимания к себе требуют минимального.

Экономическая жилка нового директора пришлась по душе всем работникам. Принцип "хороший труд должен хорошо оплачиваться" позволил довести среднюю зарплату на предприятии почти до 900 рублей. Высококлассные специалисты получают и того больше. А значит, решается вопрос нехватки кадров. Да и во всех проблемах своих подчиненных Михаил Игнатик старается лично разобраться.

Всего за год Ивьевский лесхоз вошел в десятку лучших предприятий отрасли. Стали развиваться новые направления работы, есть своя пасека, разводится рыба, освоено выращивание декоративных растений. А свою продукцию лесоводы поставляют не только по всей республике, но и в соседние страны. Обновился машинный парк.