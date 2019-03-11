3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Дело молодых". Молодой руководитель Михаил Вечорко
Улучшить качество жизни на селе. Об этом мечтает герой нашего следующего сюжета - молодой руководитель, который живет и работает в деревне. И не просто мечтает, а делает для этого все возможное. Его рабочий день начинается с восходом солнца, и, если надо, Михаил Вечорко сам сядет за руль трактора. Строит детские площадки, стабильно платит зарплату и с заботой относится к каждому клочку земли. Подробнее в нашей рубрике "Дело молодых".
Рассказывает Виктория Потоня.
Михаил Вечорко возглавил сельхозпредприятие в 33 года. Молодой управленец признается: такого не ожидал, но работы не испугался. Вырос в настоящей полесской деревне. Экономист по образованию. Говорит: сегодня в сельском хозяйстве деньги - это молоко. На предприятии четыре молочно-товарных фермы с дойным стадом в 1 600 голов. Условиям содержания телят и рациону буренок здесь особое внимание. Когда коровы ухожены и накормлены, отдача от них больше. В «Жабинковском» в сутки одна буренка дает около 19 литров молока. Почти 70 % экстра-класса.
Сегодня в подчинении Михаила Вечорко больше 250 работников. И, пожалуй, это самое молодежное предприятие в районе. Среди специалистов молодые ветеринары, агрономы, экономисты. Команду энтузиастов объединяет любовь к земле и стремление не словом, а делом сделать жизнь в деревне лучше.
Несколько лет это здание было закрыто. В прошлом году баню на баланс предприятию передало местное ЖКХ. Молодой руководитель предложил свой вариант: сегодня баня работает, а ее услугами пользуются не только работники, но и местные жители.
Но активный банный сезон стартует позже, когда начнутся массовые работы на земле и зернотоках. А это время все ближе. Первая техника выходит в поля на пахоту, вносит удобрения в почву. Через считанные дни в "Жабинковском" начнут и сев многолетних трав. На машинном дворе тракторы и агрегаты в готовности № 1. К качеству и дисциплине здесь особый подход.
В этом году крепкому хозяйству придется сдать не один экзамен. Сначала провести посевную, затем собрать урожай и принять районные "Дожинки". В агрогородке Большие Яковчицы грядут перемены. Благоустроят инфраструктуру, проведут долгожданный газ. Появится на карте и детская площадка. Михаил Вечорко как многодетный отец сам предложил идею создать в деревне уголок, где могли бы отдыхать родители с детьми.
К слову, в Жабинковском районе в кадровом резерве 18 % занимает именно молодежь. Ровно половину хозяйств возглавляют те, кому чуть больше 30.
У Михаила Вечорко есть мечта: чтобы молодежь не бежала в город. Ведь при хозяйском подходе и на селе можно жить, как в городе.
Президент
Все
Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны, чтобы потом исправлять недостатки
Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Пакистаном о международном автомобильном сообщении
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все