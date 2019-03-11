"Дело молодых". Молодой руководитель Михаил Вечорко

Улучшить качество жизни на селе. Об этом мечтает герой нашего следующего сюжета - молодой руководитель, который живет и работает в деревне. И не просто мечтает, а делает для этого все возможное. Его рабочий день начинается с восходом солнца, и, если надо, Михаил Вечорко сам сядет за руль трактора. Строит детские площадки, стабильно платит зарплату и с заботой относится к каждому клочку земли. Подробнее в нашей рубрике "Дело молодых".



Рассказывает Виктория Потоня.



Михаил Вечорко возглавил сельхозпредприятие в 33 года. Молодой управленец признается: такого не ожидал, но работы не испугался. Вырос в настоящей полесской деревне. Экономист по образованию. Говорит: сегодня в сельском хозяйстве деньги - это молоко. На предприятии четыре молочно-товарных фермы с дойным стадом в 1 600 голов. Условиям содержания телят и рациону буренок здесь особое внимание. Когда коровы ухожены и накормлены, отдача от них больше. В «Жабинковском» в сутки одна буренка дает около 19 литров молока. Почти 70 % экстра-класса.







Сегодня в подчинении Михаила Вечорко больше 250 работников. И, пожалуй, это самое молодежное предприятие в районе. Среди специалистов молодые ветеринары, агрономы, экономисты. Команду энтузиастов объединяет любовь к земле и стремление не словом, а делом сделать жизнь в деревне лучше.



Несколько лет это здание было закрыто. В прошлом году баню на баланс предприятию передало местное ЖКХ. Молодой руководитель предложил свой вариант: сегодня баня работает, а ее услугами пользуются не только работники, но и местные жители.



Но активный банный сезон стартует позже, когда начнутся массовые работы на земле и зернотоках. А это время все ближе. Первая техника выходит в поля на пахоту, вносит удобрения в почву. Через считанные дни в "Жабинковском" начнут и сев многолетних трав. На машинном дворе тракторы и агрегаты в готовности № 1. К качеству и дисциплине здесь особый подход.



В этом году крепкому хозяйству придется сдать не один экзамен. Сначала провести посевную, затем собрать урожай и принять районные "Дожинки". В агрогородке Большие Яковчицы грядут перемены. Благоустроят инфраструктуру, проведут долгожданный газ. Появится на карте и детская площадка. Михаил Вечорко как многодетный отец сам предложил идею создать в деревне уголок, где могли бы отдыхать родители с детьми.