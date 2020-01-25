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"Дело молодых". Молодой учитель из Лиды подготовила десятки призеров республиканских олимпиад
Общение с учениками только как с равными партнерами и индивидуальный подход к каждому подопечному. Молодой учитель английского языка из Лиды всего за несколько лет работы подготовила десятки призеров районных областных и республиканских олимпиад. А в прошлом году выпускница местной гимназии набрала 100 баллов на централизованном тестировании. Такая результативность в работе позволила педагогу занять место завуча, а учебному заведению стать одним из лучших в Гродненской области. Юрий Карнелович о современных подходах в образовании в рубрике "Дело молодых".
Новаторские идеи в образовании
На уроке английского языка в 10 "А" классе новая тема. Учитель Гражина Сенкевич объясняет сложный материал, но разговор с учениками ведет на равных. Мнение каждого учитывается, примеры для закрепления полученных знаний дети предлагают сами. Такой подход в обучении - главная фишка молодого педагога.
Профессионализм педагога - залог успеха учеников
Индивидуальный подход дал свои результаты. Ученики уже разговаривают на иностранном языке на уровне выпускников лингвистических вузов. Всего за несколько лет подопечные Гражины Сенкевич выиграли районные, областные и стали призерами республиканских олимпиад. А в прошлом году выпускница гимназии получила максимальные 100 баллов на централизованном тестировании.
Бывшая выпускница вернулась в родную гимназию
Решение стать педагогом Гражина Сенкевич приняла еще в старших классах. Не изменила его и после получения заманчивых предложений о трудоустройстве от частных компаний. Вернулась работать в свою же гимназию.
Лидская гимназия №1 - одно из немногих учебных заведений, куда стремятся вернуться бывшие ученики, но уже в качестве преподавателей. И Гражина Сенкевич - не исключение. После окончания столичного вуза она вернулась на малую родину.
Уже после нескольких лет работы молодому учителю предложили должность завуча. Новые задачи только вдохновили педагога.
Общими усилиями работать на результат
Сегодня серьезные педсоветы в гимназии проходят в неформальной обстановке. Взаимоотношения начальник - подчиненный здесь давно не практикуют.
Отсюда и результат. Учебное заведение уверенно держит марку одного из лучших в Гродненской области. А лидские гимназисты всегда приезжают с наградами со всех научных и творческих конкурсов, в которых участвуют.
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