"Дело молодых". Начальник кинологической службы Артем Сазонов

Особое внимание и приграничной территории. Застава "Островецкая" оснащена, как говорится, по последнему слову техники. Камеры видеонаблюдения, сейсмические датчики и различные приборы контроля на границе. И если главная задача техники - обнаружить правонарушителей, то поиск и задержание происходит с помощью собак и погранотрядов. Сегодня в нашей рубрике "Дело молодых" расскажем о работе начальника кинологической службы на самой передовой заставе Беларуси. Один день на границе провел Владимир Королев.

Участок этого рубежа - самый передовой на белорусской границе. Камеры видеонаблюдения, сейсмические датчики, оптоволоконная сеть. Автоматика работает в любую погоду, реагирует на движение, вибрацию или сжатие грунта. Но никакая техника не в силах удержать нарушителя. Против уловок, хитрости и смекалки преступников пограничники работают по старинке. С помощью собаки, поиска следов и ориентировании на местности. Сегодня на заставе за подготовку кинологов и собак отвечает начальник кинологической службы Артем Сазонов.

Спустя 8 месяцев после демобилизации Артем Сазонов вновь вернулся в армию. Срочная служба по призыву на погранпосту "Полесье" сменилась контрактной, на заставе "Островецкая". Сегодня старший сержант работает в 350 км от родной деревни Меховое Городокского района. Несмотря на значительное расстояние, работа того стоит, признается пограничник. От уровня подготовки кинологов зависит работа служебных собак, а значит - эффективность погрангруппы на заставе.

Обход контрольно-следовой полосы вдоль участка госграницы - рабочие будни пограничников. Никакая техника пока еще не заменит этим людям изучения следов. Нередки случаи, когда нарушителями границы являются животные, но и человек всячески старается перехитрить и технику, и людей.