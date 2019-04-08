"Дело молодых". О специалистах 20+ Витебской области

Центром притяжения перспективных кадров становится АПК.



Обеспечивать продовольственную безопасность все больше привлекают и молодых специалистов. Южные регионы, кстати, уже завершают посевные работы. Засеяно почти 97 % площадей в Брестской области и 86 % в Гомельской. На уровне держат темпы обработки почвы и сева и аграрии Витебской области, хоть и позже других включились в полевые работы. Наряду со строгим соблюдением технологий вносят в работу и свежий взгляд. Так, в одном из хозяйств региона все структурные подразделения возглавляют специалисты 20 плюс. О "Деле молодых" - Марина Романовская.



Виталий Воробьев - один из самых молодых руководителей в сфере АПК северного региона страны. В свои 27 он делает успешным некогда убыточное хозяйство. Городской житель, чья семья далека от сельского хозяйства, не побоялся реализовать свои амбиции на селе. В распоряжении 6 тысяч гектаров сельхозугодий. Агроном по образованию знает, что общий результат зависит от строгого соблюдения технологий.