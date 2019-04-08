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"Дело молодых". О специалистах 20+ Витебской области
Центром притяжения перспективных кадров становится АПК.
Обеспечивать продовольственную безопасность все больше привлекают и молодых специалистов. Южные регионы, кстати, уже завершают посевные работы. Засеяно почти 97 % площадей в Брестской области и 86 % в Гомельской. На уровне держат темпы обработки почвы и сева и аграрии Витебской области, хоть и позже других включились в полевые работы. Наряду со строгим соблюдением технологий вносят в работу и свежий взгляд. Так, в одном из хозяйств региона все структурные подразделения возглавляют специалисты 20 плюс. О "Деле молодых" - Марина Романовская.
Виталий Воробьев - один из самых молодых руководителей в сфере АПК северного региона страны. В свои 27 он делает успешным некогда убыточное хозяйство. Городской житель, чья семья далека от сельского хозяйства, не побоялся реализовать свои амбиции на селе. В распоряжении 6 тысяч гектаров сельхозугодий. Агроном по образованию знает, что общий результат зависит от строгого соблюдения технологий.
Общая посевная площадь в северном регионе страны - без малого 800 тысяч гектаров. Половину обработали осенью, еще 400 тысяч гектаров предстоит засеять весной. Акцент на кормовые культуры, чтобы каждый район смог полностью обеспечить животноводство полноценными сбалансированными кормами.
Общее поголовье буренок хозяйства "Вымно" - более 2 с половиной тысяч. Почти 90 % молока экстра-класса.
Несмотря на то, что весна близится к концу, кормов в достатке. Хранят их исключительно в траншеях. В прошлом году возвели две, сейчас строят еще одну. Планов развития сельхозпредприятия много. И все они связаны с людьми. Молодой директор уверен: АПК может стать центром притяжения перспективных кадров.
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