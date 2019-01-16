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"Дело молодых". Охотовед Чашникского рыболовно-охотничьего хозяйства Юлия Медведева
Лес и заметки охотников она знает и любит с детства. Юлия Медведева - представительница редкой для женщины профессии. Ей всего 28 и работает она охотоведом Чашникского рыболовно-охотничьего хозяйства. Контроль за егерской службой, внедрение новых методов ведения охотничьего хозяйства, отслеживание численности животных, организация охоты – это все ее хлопоты. Выпускница Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности эколог. И знания, полученные в вузе, намерена использовать на благо малой родины. Юлия Медведева - героиня нашей постоянной рубрики "Дело молодых".
Рассказывает Ольга Масловская.
"Читать" следы охотовед Юлия Медведева умеет хорошо. Сюда на приманку уже который день приходит волчья стая, а это поле с озимыми побили копытами олени. Несмотря на то, что в Чашникском рыболовно-охотничьем хозяйстве Юлия работает меньше года, законы дикой природы знает. Выпускница Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности эколог. А рассказы егерей слышала с детства - охотой увлекается отец.
Угодья Чашникского рыболовно-охотничьего хозяйства - это больше 130 тысяч гектаров. Поля, лес, болота. Обитают бобр, куница, косуля, лось, а с недавних пор еще и благородный олень. Год назад в дикую природу выпустили 87 особей. Животные чувствуют себя комфортно, прижились и, возможно, положат начало созданию новой популяции в чашникских лесах.
Особое внимание диким обитателям зимой. Охотовед лично объезжает подкормочные площадки. Кормушки здесь пополняют регулярно.
Зима - не лучшее время для диеты. В морозы животным необходимо полноценное питание, но глубокие сугробы не позволяют добывать пищу самостоятельно. Поэтому возле таких кормушек январскими вечерами оживленно.
В меню – сено, зерно, капуста и свекла. Кормов хватает. Зерна заготовили больше 15 тонн, корнеплодов 50 тонн. Озимыми засеяли подкормочные поля. Сладковатый после мороза вкус рапса особенно нравится грациозным животным.
Разведение этого вида копытных - одна из возможностей решить проблемы охотничьего хозяйства, возникшие в связи с уменьшением популяции дикого кабана. Когда численность благородного оленя станет оптимальной, можно будет организовывать охоту. Среди желающих добыть трофей много россиян. В прошлом году 33 тура провели для них. Организацией охоты занималась Юлия Медведева.
В ближайшее время Юлия намерена и сама получить разрешение на право охоты. Правда, этим в Чашниках никого не удивишь. Среди местных охотников уже есть три женщины. И в деле добыче зверя они могут дать фору любому.
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