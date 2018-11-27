Дело молодых. Олег Кондрашов - основатель инженерного катализатора

Упорство, труд и максимальная самоотдача - залог успеха не только в спорте, а в любом деле. Пример тому - молодой белорусский бизнесмен Олег Кондрашов. Свое дело он начал с магазина оргтехники еще на первом курсе БГУ. И уже через несколько лет развивает высокотехнологичный инженерный катализатор. В портфеле молодой компании - заказы перспективных стартапов, венчурных фондов и госорганизаций как в Минске, так и за рубежом. Более 200 сотрудников конструкторского бюро, производственного цеха, служб консалтинга и продвижения помогают начинающим изобретателям и заказчикам создавать прототипы деталей в самых сложных отраслях и вывести их в производство. Дело молодых - в репортаже Алексея Потапова.

Классические вода и огонь в бесконечности их созерцания - ничто. XXI - эра новой классики. Почти бесшумно хай-тек-станок с ювелирной точностью и бездушной грацией срезает лишнее с детали и банковских счетов компаний, что закупают такие же. За каждый оборот обрабатывающего элемента здесь заплатили столько, за сколько, возможно, некоторые согласились бы крутить его вручную пожизненно.

Знакомьтесь, Олег. 34 года. Студент физфака БГУ в прошлом, в настоящем - основатель одного из самых высокотехнологичных производств в стране. Рассказывает: IT и инженерия для него - не хлеб и даже не дело жизни, а религия.

Свою компанию Олег основал в 2014 году. Бизнес начал с идеи открыть магазин обслуживания оргтехники. Биомедицина, Интернет вещей, автоматизация производств, аэрокосмические технологии. Спустя годы дорогое оборудование его цеха воплощает в жизнь прототипы деталей для самых разных и сложных отраслей под заказ.

По словам Олега, клиенты компании (с 2011 года резидента ПВТ) - не только стартапы, но и венчурные фонды и госпредприятия. В Беларуси и за рубежом: филиалы открыты в США, Европе и на Ближнем Востоке. В Минске работают 200 человек - специалисты разных профилей. Их задача - помочь родиться прототипу изобретения и найти инвесторов.

А также подразделения консалтинга, маркетинга, дизайна и веб-продвижения, другие службы. За условленную плату они помогают не только запустить производство, но и организовать инновационный бизнес. Впрочем, по словам специалистов, прежде чем продукт появится на свет, он переживет минимум четыре прототипа.

Глубоко под землей в стенах бывшего военного бункера зарождается жизнь мирная - технологическая. В переоборудованном помещении - новейшие лазерные и гидроножи, прессы, 3D-принтер и много чего еще. Это хакспейс - инженерная "песочница", где есть все, чтобы создать свой первый прототип самому.

Тест перед работой с оборудованием обязателен. И регистрация в приложении тоже. Забыли вернуть инструмент? Система пришлет СМС. Если перед работой вы не прошли тест, станки не запустятся. В остальном, рассказывает Олег, ограничений нет. В работе поможет администратор.