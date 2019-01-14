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"Дело молодых". Преподаватель по легкой атлетике из Витебского района Вероника Клятченко
Быть примером для своих воспитанников - такую задачу с первых дней работы поставила для себя тренер - преподаватель по легкой атлетике из Витебского района Вероника Клятченко. В свои 23 она воспитывает выносливость и силу духа у сельских школьников. На плодотворную работу вдохновляют знакомые с детства места. Примечательно, что еще во время учебы в вузе свое профессиональное будущее девушка связывала именно со своей малой родиной.
Подробнее - в нашей постоянной рубрике "Дело молодых".
Рассказывает Марина Романовская.
В свои двадцать три Вероника Клятченко уже замдиректора детско-юношеской спортивной школы Витебского района. Но административную работу молодой руководитель с легкостью совмещает с тренерской. Занятия по легкой атлетике проводит в Суйковской школе. Выносливость и силу духа Вероника Клятченко воспитывает у детей разного возраста.
Для тренера-преподавателя эти коридоры, кабинеты и спортивный зал особенные. Веронику Клятченко многие педагоги помнят еще ученицей. После окончания вуза девушка вернулась в родную школу. Два года работала учителем физкультуры. Параллельно проводила занятия по легкой атлетике. Говорит, что всегда знала: старания и упорства сельским школьникам не занимать.
Примером для Вероники Клятченко стал ее учитель физкультуры. Педагогический стаж Анатолия Деревянко - более пятидесяти лет. Опытный учитель и тренер по совместительству подчеркивает: важно как можно раньше привлекать детей к спорту и здоровому образу жизни. В первую очередь и своим личным примером.
Урок физкультуры в Суйковской школе - в списке самых любимых. Летом на открытой площадке дети играют в футбол и волейбол. А зимой всей школой становятся на лыжи. На занятия спортом вдохновляют и родителей. А кто быстрее, выше и сильнее, определяют на семейных спортивных праздниках.
В детско-юношеской спортивной школе Витебского района более двухсот воспитанников. Ставку делают на баскетбол и легкую атлетику. Начинающие спортсмены знают вкус победы. Системная подготовка позволяет быть в числе лучших.
Свободное время Вероника Клятченко также старается проводить с максимальной пользой для здоровья. Сейчас самое время для лыжных прогулок.
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