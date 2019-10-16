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"Дело молодых". Разработчик уникального экологичного комбайна
Ставка на эффективность - вот тренд современности вне зависимости, речь идет об управленческих решениях или полете инженерной мысли. Еще 4 года назад едва кто-то мог предположить, что в списке новаторов мировой автомобильной экопромышленности появятся фамилии белорусов. Но в сентябре 2016 в научно-техническом центре отечественного предприятия была создана цифровая модель первого в мире газомоторного комбайна. Машина успешно прошла испытания и подтвердила свою эффективность: и экологическую, и экономическую. Новинка возымела резонанс в прессе и получила высокую оценку авторитетных экспертов. Но мало кто знает, что за большой идеей мировой новинки стоит молодой разработчик гомельского предприятия. О том, как рождался самый экологичный комбайн в мире, расскажет рубрика "Дело молодых".
Комбайн на метане экономит 60 % топлива
По инженерной задумке, газовые баллоны улеглись на спине красного титана. Они из сверхпрочного углепластика, а он надежнее металла. Баллонов 8 штук. Вместимость 400 кубометров газа. Этим летом белорусский хлеб убирали 8 таких машин. Вымолачивают лучше своих предшественников. На заправку - 15 минут. А экономия на топливе - 60 %.
Уникальный комбайн создал молодой конструктор
Первое слово в создании машины нового поколения сказал именно этот молодой человек. Сегодня ему 30, но на момент старта проекта ведущему инженеру-конструктору Гомсельмаша Глебу Ермольчику было всего 26. Причем за плечами было всего 2 года профессионального стажа. К слову, сейчас гений конструкторского дела работаетнад новым проектом. Пока его нюансы под грифом коммерческой тайны. Но уже известно, что новый комбайн будет работать на сжиженном природном газе. А это позволит удешевить газовую технику и одновременно остаться при тех же мощностях.
Крупнейшая автокузница страны поддерживает молодых специалистов
Научно-технический центр комбайностроения - это более полутысячи высококлассных специалистов. Здесь немало опытных инженеров-конструкторов, арядом с ними молодая смена. Таких в коллективе примерно треть, именно они источник свежих перспективных идей. В целом предприятие ежегодно принимает на работуоколо 200 молодых специалистов. Ведь, как показывает практика, именно за ними новое технологическое будущее.
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