"Дело молодых". Разработчик уникального экологичного комбайна

Ставка на эффективность - вот тренд современности вне зависимости, речь идет об управленческих решениях или полете инженерной мысли. Еще 4 года назад едва кто-то мог предположить, что в списке новаторов мировой автомобильной экопромышленности появятся фамилии белорусов. Но в сентябре 2016 в научно-техническом центре отечественного предприятия была создана цифровая модель первого в мире газомоторного комбайна. Машина успешно прошла испытания и подтвердила свою эффективность: и экологическую, и экономическую. Новинка возымела резонанс в прессе и получила высокую оценку авторитетных экспертов. Но мало кто знает, что за большой идеей мировой новинки стоит молодой разработчик гомельского предприятия. О том, как рождался самый экологичный комбайн в мире, расскажет рубрика "Дело молодых".



Комбайн на метане экономит 60 % топлива





По инженерной задумке, газовые баллоны улеглись на спине красного титана. Они из сверхпрочного углепластика, а он надежнее металла. Баллонов 8 штук. Вместимость 400 кубометров газа. Этим летом белорусский хлеб убирали 8 таких машин. Вымолачивают лучше своих предшественников. На заправку - 15 минут. А экономия на топливе - 60 %.









Уникальный комбайн создал молодой конструктор

Первое слово в создании машины нового поколения сказал именно этот молодой человек. Сегодня ему 30, но на момент старта проекта ведущему инженеру-конструктору Гомсельмаша Глебу Ермольчику было всего 26. Причем за плечами было всего 2 года профессионального стажа. К слову, сейчас гений конструкторского дела работаетнад новым проектом. Пока его нюансы под грифом коммерческой тайны. Но уже известно, что новый комбайн будет работать на сжиженном природном газе. А это позволит удешевить газовую технику и одновременно остаться при тех же мощностях.





Крупнейшая автокузница страны поддерживает молодых специалистов



