"Дело молодых". Витебский медуниверситет

Амбиции молодежи не только в спорте... Но и в профессии, и в науке. И вот сегодня самым успешным и результативным назначены стипендии Президента. Их обладателями стали, в том числе, представители физико-математических, технических, химических и медицинских наук. Более 700 специалистов ежегодно выпускает Витебский медуниверситет. В этом году вуз отмечает 85-летний юбилей. Чем сейчас живет университет? Как будущие медики совмещают учебу и науку? И какие идеи студентов применяются на практике. Ответы прямо сейчас в нашей постоянной рубрике "Дело молодых".



Рассказывает Марина Романовская.



Елена Ладыжина - будущий хирург. Стать профессионалом своего дела внешне хрупкая девушка, решила еще в школе. И уже с первого курса университета стала посвящать много времени исследовательской деятельности. В этом году уже шестикурсница представила Беларусь на микрохирургическом форуме в Сибири. Доклад - часть колоссальной работы.





ВГМУ сотрудничает с вузами ближнего и дальнего зарубежья

Решать актуальные вопросы в здравоохранении призваны и научно-практические конференции, которые регулярно проходят в Витебске. За 85 лет университет наладил сотрудничество практически с сотней зарубежных вузов. Сейчас здесь обучаются более семи тысяч студентов и слушателей.

Клиника ВГМУ включает 7 отделений

У Витебского медицинского университета есть собственная клиника. Здесь проходят обучение будущие хирурги, стоматологи. Всего же современный лечебно-диагностический центр включает семь отделений. В том числе - пластической хирургии и косметологии. Среди пациентов много иностранцев.

Прадед - военный врач, дед - уролог, бабушка и отец - офтальмологи. Евгений Ходасевич продолжает династию медиков. Другие профессии даже не рассматривал. Специализацию выбрал сразу - офтальмология. Шутит: в детстве даже алфавит начинал учить по таблице Сивцева, с помощью которой проверяют зрение.

Студенты ВГМУ совмещают учебу и исследовательскую деятельность

Выпускница Витебского медуниверситета Анастасия Догель второй год работает в больнице имени Семашко в Орше. Консультации, хирургия одного дня, помощь в проведении сложных операций. В распоряжении молодого специалиста - современное оборудование УЗИ, лапораскопические стойки. В студенческие годы Анастасия Догель успешно совмещала учебу, исследовательскую деятельность и практику. И теперь это помогает в профессиональном становлении молодого врача.

Анастасия Догель, врач - акушер-гинеколог Оршанской городской больницы им. Семашко:

"Студентам, независимо какого ты курса, были включены дополнительные занятия по акушерству и гинекологии. Они проходили на базе БСМП родильного дома. Там врачи-клиницисты объясняли, подсказывали, как теория плавно переходит в практику".



Витебский медуниверситет ежегодно выпускает около 800 специалистов