Дело о беспорядках у здания ЦИП в Минске

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска стартовал процесс по делу о беспорядках у здания ЦИП. Речь идет о событиях 4 октября. Обвиняемый - 21-летний житель столицы. Статья - "Активное участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с неповиновением".

По данным следствия, это он помог разбить камеру наблюдения центра изоляции правонарушителей. Также молодой человек заклеил обзорное окно двери здания, вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Задержали минчанина на следующий день.