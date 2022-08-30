3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дело о госперевороте: оглашены сроки, которые грозят подсудимым
Сегодня в громком деле о попытке госпереворота оглашены сроки, которые гособвинитель запросил для подсудимых. Юрий Зенкович и Александр Федута - обоим по 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Григорий Костусев - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. Ольга Голубович - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима. Денис Кравчук - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима. Это пока еще не приговоры, а сроки, на которых настаивает сторона обвинения. По уголовному делу проходят юрист с двойным гражданством Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Они обвиняются в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Еще два фигуранта - Ольга Голубович и Денис Кравчук - в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого, Зенковичу инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, призывы к захвату государственной власти, разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов