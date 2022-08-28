Дело о попытке госпереворота в Беларуси: в суде озвучили планы захвата власти

На неделе продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении фигурантов, подозреваемых в попытке госпереворота. Полностью завершена такая стадия громкого процесса, как судебное следствие. Прокурор заявил ходатайство зачитать часть материалов, например, изъятый из телефона обвиняемого Юрия Зенковича файл под названием "октябрьские тезисы". В нем идет речь о госперевороте в Беларуси, ликвидации действующего Президента, а также принятии "малой Конституции" (документа, позволяющего отменить нормы нынешнего главного закона страны).

Еще один озвученный в суде план развития ситуации в Беларуси по сценарию захвата власти предполагал роспуск избирательных структур, а также отстранение от должностей всех руководителей силовых ведомств. В суде прокурор спросил Зенковича об этом документе и получил ответ, что, скорее всего, он подготовлен штабом Тихановской.

Напомним, по данному резонансному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук. 30 августа в суде ожидается начало прений сторон.



